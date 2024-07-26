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Вице-президент Аргентины отреагировала на скандалы вокруг матча сборной на ОИ-2024

Вице-президент Аргентины отреагировала на скандалы вокруг матча сборной на ОИ-2024
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Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль отреагировала на скандал вокруг национальной команды на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
1 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 51'     1:2 Симеоне – 68'    

«Хотя они нас оскорбляют и освистывают наш гимн, Аргентина обречена на величие. Да здравствует Аргентина!», — написала Вильярруэль в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче первого ура сборная Аргентины проиграла национальной команде Марокко со счётом 1:2.

После гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Также на поле выбежали болельщики сборной Марокко. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью системы VAR и арбитр принял решение отменить взятие ворот.

Также перед матчем гимн национальной команды Аргентины был освистан. Предполагается, что таким образом, французские болельщики отреагировали на расистские скандирования Энцо Фернандеса после победы Аргентины на Кубке Америки — 2024.

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