«Арсенал» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу чемпиона Европы — источник

Лондонский «Арсенал» начал переговоры о трансфере полузащитника «ПСЖ» и чемпиона Европы в составе сборной Испании Фабиана Руиса. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дункана Каслса.

По информации источника, «Арсенал» предлагает оформить сделку в том же формате, что и было с испанским голкипером «Брентфорда» Давидом Райей — хавбек должен перейти в аренду с опцией выкупа, которая может быть обязательной. Сообщается, что у лондонского клуба нет возможностей осуществить трансфер в текущее летнее трансферное окно.

Руис в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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