Армянский «Ноа» повторил статистическое достижение в истории Лиги конференций УЕФА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Армянский «Ноа» на своем поле одержал разгромную победу над мальтийской «Слимой» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2024/2025. Таким образом, «Ноа» повторил рекорд по самой большой разнице в победном матче – в семь мячей.

Ранее такой разницей в победных матчах отмечались пражская «Славия», нидерландский «АЗ Алкмаар» и латвийская «Валмиера». Все команды выигрывали соперников со счётом 7:0 и делали это аналогично армянской команде в квалификации Лиги конференций.

Ответная игра между «Ноа» и «Слимой» на Мальте состоится 1 августа.

Победителем Лиги конференций в прошедшем сезоне стал греческий «Олимпиакос», обыграв в финале «Фиорентину» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Финал турнира состоится 28 мая 2025 года.

Материалы по теме УЕФА исключил украинский «Днепр-1» из участников Лиги конференций

Необычные названия футбольных клубов: