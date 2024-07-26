Один из капитанов «Барселоны» отказался продлевать контракт на фоне интереса «МЮ»

Нидерландский полузащитник «Барселоны» и второй капитан команды Френки де Йонг отказался продлевать контракт с каталонским клубом, который истекает летом 2026 года. Об этом сообщает Cronicaglobal со ссылкой на журналиста Хавьера Мигеля.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» считается главным претендентом на нидерландского игрока. Считается, что в английском клубе готовы даже заплатить за него около € 100 млн, однако им выгоднее дождаться, когда у де Йонга останется год по контракту, чтобы снизить стоимость за переход. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг также заинтересован в полузащитнике каталонской команды, который ранее уже выступал под его руководством в «Аяксе».

Сообщается, «Барселона» планировала продлить контракт с де Йонгом, чтобы освободить место в платёжной ведомости, распределив большую заработную плату хавбека на несколько лет.

Ранее появлялась информация, что зарплата де Йонга составляет € 37,5 млн в год, что является самым высоким показателем в чемпионате Испании.

Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 213 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 21 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн

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