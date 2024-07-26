Вильям Галлас высказался о расистском скандале вокруг сборной Аргентины

Бывший центральный защитник сборной Франции Вильям Галлас раскритиковал футболиста «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса за расистскую кричалку.

«Когда слышишь комментарии Родриго Де Поля, трудно поверить, что мы в 2024 году. Он говорит, что Уэсли Фофана должен позвонить Энцо Фернандесу и обсудить случившееся, а не выражать свое отвращение в социальных сетях. Это заставляет меня думать, что эти аргентинские игроки на самом деле не понимают, насколько оскорбительна эта песня, и что они не видят в ней проблемы.

Фофана не обязан звонить Энцо Фернандесу. Энцо Фернандес должен был сразу позвонить своим товарищам по команде и извиниться за то, что он сделал – слишком поздно извиняться перед людьми после того, как вы признали свою ошибку в социальных сетях.

Энцо не должен был публиковать видео изначально, но первой реакцией должно было быть позвонить коллегам, а не публиковать что-то в социальных сетях. Извинения игрокам «Челси» кажутся чем-то второстепенным. Он отреагировал только после негативной реакции на видео в социальных сетях», — приводит слова Галласа Gambling Zone.

Напомним, оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».