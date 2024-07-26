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Бразильский игрок «Зенита» Артур назвал Аргентину лучшей командой Южной Америки

Бразильский игрок «Зенита» Артур назвал Аргентину лучшей командой Южной Америки
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Бразильский нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс прокомментировал итоги Кубка Америки — 2024 и победу на турнире сборной Аргентины.

«Кубок Америки не так много смотрел, потому что всё-таки слишком уж поздно начинались игры. На турнире, конечно, очень жаль, что рано выбыла из борьбы Бразилия. Но могу сказать, что в целом я даже порадовался победе Аргентины, потому что всё-таки это действующий чемпион мира. И теперь у неё ещё и подтвержденный титул лучшей команды Южной Америки. Надо признать, команда играет хорошо.

С точки зрения профессии, футбола, конечно же, стоит отдать должное Аргентине. То, как она играет, то, как побеждает, вызывает определенные эмоции. И силу соперников тоже необходимо признавать, поэтому Аргентина сейчас по праву является действующим чемпионом мира и Южной Америки», — приводит слова Артура «РБ Спорт».

Напомним, основное время матча между Аргентиной и Колумбией в финале Копы завершилось со счётом 0:0. Гол Лаутаро Мартинеса в дополнительное время принёс Аргентине победу в турнире. Бразильская национальная команда вылетела из турнира после поражения от Уругвая в 1/4 финала в серии пенальти (0:0, 2:4 пен.)

В новом сезоне Артур принял участие в двух матча и забил один гол. «Зенит» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Матч прошёл 20 июля в 17:30 мск.

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