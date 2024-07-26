Бывший тренер «Ливерпуля» сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший тренер вратарей «Ливерпуля» Джон Ахтерберг сделал выбор между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Месси мне нравится больше, потому что он может творить чудеса, а Роналду, очевидно, тоже невероятный нападающий, так что это просто личное мнение», — приводит слова Ахтерберга Anfield Watch.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

Роналду, в свою очередь, с 2023 года защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

Роналду в отпуске играет с детьми