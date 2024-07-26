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ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024

ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024
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Дисциплинарный комитет ФИФА назначит эксперта для расследования и проверки возможных нарушений по делу скандального матча 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с Марокко (1:2). Об этом сообщает на официальный сайт ФИФА.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
1 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 51'     1:2 Симеоне – 68'    

ФИФА заявила, что результаты расследования и дополнительная информация будет представлена общественности.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов и мяч был отменён.

Календарь матчей Олимпиады-2024 по футболу
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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