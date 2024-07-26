ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024

Дисциплинарный комитет ФИФА назначит эксперта для расследования и проверки возможных нарушений по делу скандального матча 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с Марокко (1:2). Об этом сообщает на официальный сайт ФИФА.

ФИФА заявила, что результаты расследования и дополнительная информация будет представлена общественности.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов и мяч был отменён.

Материалы по теме В сборной Аргентины выступили с заявлением о скандальном матче с Марокко на ОИ-2024

Олимпиада в Париже: забавные факты: