Названа причина решения Артёма Довбика согласиться на потенциальный трансфер в «Рому»

Нападающий «Жироны» Артём Довбик близок к трансферу в итальянскую «Рому» и лично заинтересован в переходе именно в итальянский клуб. Об этом сообщает журналист и инсайдео Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, ключевым фактором в решении футболиста стал главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси, который звонил и писал сообщения форварду во время переговоров. Тренер обещал строить проект вокруг лучшего бомбардира Ла Лиги сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико». Клубы и футболист согласовали условия перехода, однако возникли проблемы с назначением комиссионных.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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