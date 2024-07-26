Тренер Флик резко отреагировал на вопрос о возможном переходе Нико Уильямса в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на вопрос о возможном трансфере крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао и чемпиона Европы в составе Испании Нико Уильямса в стан каталонской команды.

«Он не наш игрок! У Нико Уильямса контракт с другим клубом, и я ничего не могу сказать»,— приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла устного соглашения о контракте с Нико Уильямсом, однако французский «ПСЖ» предложил игроку вдвое большую зарплату, чем каталонская команда.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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