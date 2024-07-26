БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»

Ловчев: историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова новичка клуба Эсекьеля Барко о том, что он готов творить историю вместе с командой.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили и перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришёл, ему нужно время. Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2. В следующем туре РПЛ «Спартаку» предстоит провести матч с «Химками». Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки» 28 июля, начало – 15:00 мск.

Материалы по теме
«Спартак» плох не из-за Станковича
«Спартак» плох не из-за Станковича
Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Известные дети спортсменов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android