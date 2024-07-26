Ловчев: историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова новичка клуба Эсекьеля Барко о том, что он готов творить историю вместе с командой.

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили и перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришёл, ему нужно время. Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2. В следующем туре РПЛ «Спартаку» предстоит провести матч с «Химками». Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки» 28 июля, начало – 15:00 мск.

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