Тренер сборной Украины высказался о предстоящем матче с Марокко на Олимпиаде в Париже

Тренер сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча с Марокко на Олимпиаде в Париже. Напомним, в матче первого тура команда сенсационно проиграла Ираку со счётом 1:2.

«Да конечно. Мы понимаем силу этого соперника. Я ребятам сказал, что жалеть нас, жалеть их никто не будет. В матче с Ираком были сильнее, но не всегда побеждает сильнейший. Дальше будет сложнее. Возможно, там, где сложнее, нам всегда улыбается удача. Потому мы будем работать. Главное, чтобы мы сделали правильные выводы», — приводит слова Ротаня украинские СМИ.

Матч между Украиной и Марокко состоится 27 июля.

Футбольный турнир на Олимпиаде проходит с 24 июля по 9 августа.

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