Стало известно, кто является основным претендентом на капитанскую повязку в «Барселоне»

«Барселона» ищет нового капитана клуба, сообщает AS.

По данным источника, основным претендентом на капитанскую повязку в каталонском клубе является голкипер Марк-Андре тер Штеген. в шорт-лист также включены Рональд Араухо и Френки де Йонг. Также на капитанскую повязку претендуют Роберт Левандовски и Педри.

Отмечается, кандидатура тер Штегена рассматривается основной, поскольку помимо его статуса в команде, он является немцем и может лучше всех доносить идеи нового тренера футболистам.

«Барселона» прошлый сезон завершила на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 85 очков. Победителем турнира стал мадридский «Реал», который набрал 95 очков.

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