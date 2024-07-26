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Дочь легендарного игрока «Спартака» Черенкова написала трогательное письмо умершему отцу

Дочь легендарного игрока «Спартака» Черенкова написала трогательное письмо умершему отцу
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Анастасия Черенкова, дочь легенды московского «Спартака» Фёдора Черенкова, написала трогательное письмо умершему отцу.

«Папуль. Привет. Как ты там? Ты знаешь, как я тут, но я не знаю, как ты там. Собственно, как всегда. Ты всегда знал как я, но я не всегда знала как ты…

Знаешь, папуль, я счастлива. У тебя есть внук! Твой внук! Он замечательный. И он с тобой здоровается и дома, и на кладбище. Какое ужасное слово «кладбище». Но только туда мы можем приходить к тебе без разрешения. Только там мы теперь можем тебя подержать за ручку, поговорить. Ты знаешь всё сам. И знаешь как я дорожу этим твоим «домом»! Меня оттуда не прогонят.

Болит ли? Да! Очень! Каждый день всё сильнее… Сколько всего несказанного, недосказанного у нас. Но мы встретимся, и я тебя никуда не отпущу. Никуда. Ты невозможный. Ты божественный. Прости меня, если я где-то не такая. Я стараюсь», — говорится в тексте письма, опубликованном в телеграм-канале мужа Анастасии.

Фёдор Черенков — советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. За сборную СССР он провёл 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призёром Олимпийских игр. Из жизни Черенков ушёл в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.

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