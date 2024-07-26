Дочь легендарного игрока «Спартака» Черенкова написала трогательное письмо умершему отцу

Анастасия Черенкова, дочь легенды московского «Спартака» Фёдора Черенкова, написала трогательное письмо умершему отцу.

«Папуль. Привет. Как ты там? Ты знаешь, как я тут, но я не знаю, как ты там. Собственно, как всегда. Ты всегда знал как я, но я не всегда знала как ты…

Знаешь, папуль, я счастлива. У тебя есть внук! Твой внук! Он замечательный. И он с тобой здоровается и дома, и на кладбище. Какое ужасное слово «кладбище». Но только туда мы можем приходить к тебе без разрешения. Только там мы теперь можем тебя подержать за ручку, поговорить. Ты знаешь всё сам. И знаешь как я дорожу этим твоим «домом»! Меня оттуда не прогонят.

Болит ли? Да! Очень! Каждый день всё сильнее… Сколько всего несказанного, недосказанного у нас. Но мы встретимся, и я тебя никуда не отпущу. Никуда. Ты невозможный. Ты божественный. Прости меня, если я где-то не такая. Я стараюсь», — говорится в тексте письма, опубликованном в телеграм-канале мужа Анастасии.

Фёдор Черенков — советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. За сборную СССР он провёл 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призёром Олимпийских игр. Из жизни Черенков ушёл в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.

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