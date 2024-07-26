Лапорта: «Барселона» уже может себе позволить большие трансферы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с финансами в каталонском клубе.

«Наше финансовое положение значительно улучшилось. Мы близки к норме. Уже сегодня «Барселона» может подписывать футболистов с громким именем. В ближайшее время мы подробнее расскажем о нашем финансовом положении», — приводит слова Лапорты La Vanguardia.

Ранее сообщалось, что после трёх лет экономии и активной работы по экономическому оздоровлению «Барселоне» удалось сократить расходы на заработные платы для футболистов до 60% (€ 399 млн) от дохода клуба, в то время как в сезоне-2020/2021 они составляли 98% от финансовых поступлений сине-гранатовых.

Минувший сезон испанской Примеры «Барселона» завершила на второй строчке турнирной таблицы.

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