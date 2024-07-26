Роман Широков оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство

Бывший футболист сборной России Роман Широков ответил на вопрос о шансах московского «Спартака» завоевать золотые медали в новом сезоне РПЛ.

«Почему нет? Все решается так или иначе на поле. Команда может сплотиться вокруг лидера, вокруг тренера, провести несколько удачных матчей — и зацепиться за высокие места. А зимой можно усиливаться. Много команд, условно средних, способных зацепиться за свой шанс. Была история в Англии, когда выиграл «Лестер» выиграл — там много звезд было? Я точно не настроен скептически по отношению к «Спартаку» и считаю, что команда может преподнести сюрприз и создать интригу», — приводит слова Широкова журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2. В следующем туре РПЛ «Спартаку» предстоит провести матч с «Химками». Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки» 28 июля, начало – 15:00 мск.

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