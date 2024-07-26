Генич отреагировал на скандал в матче между Аргентиной и Марокко на Олимпиаде

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал скандал в матче между сборными Аргентины и Марокко на Олимпийских играх — 2024 в Париже (1:2). Поединок был прерван и доигран спустя два часа.

«Что за бред?» — написал комментатор в своём телеграм-канале.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов и мяч был отменён.

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