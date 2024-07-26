«Челси» готов продать Галлахера в «Атлетико», самого игрок привлекает проект Симеоне

Мадридский «Атлетико» намерен подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, испанский клуб ведёт переговоры с «Челси», считая, что 24-летний футболист идеально подходит для команды Диего Симеоне. Самого Галлера привлекает подобный проект, он уже неоднократно беседовал с близкими, друзьями о жизни в Испании. Лондонский клуб готов продать полузащитника.

Галлахер является воспитанником «Челси», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает англичанина € 50 млн.

В минувшем сезоне Галлахер сыграл 50 матчей, забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

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