Стало известно, какого вратаря хочет приобрести «ПСЖ» на случай ухода Доннаруммы

«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю итальянского «Милана» Мику Меньяну.

Как сообщает Il Messaggero, парижане рассматривают возможность приобретения французского голкипера на случай, если клуб покинет итальянец Джанлуиджи Доннарумма, которым интересуется английский «Манчестер Сити».

Ранее состав «ПСЖ» пополнил российский вратарь Матвей Сафонов, ранее выступавший за «Краснодар».

В минувшем сезоне Мик Меньян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции: