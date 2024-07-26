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Агент Бастони: был интерес от «Сити» и «Реала», но «Интер» не продаёт лучших игроков

Агент защитника «Интера» Алессандро Бастони высказался об интересе к игроку со стороны европейских топ-клубов.

«Манчестер Сити» интересовался Бастони несколько лет назад, недавно то же самое сделал «Реал Мадрид». «Интер» хочет побеждать и не собирается продавать своих лучших игроков, таких как Бастони», – приводит слова агента Sky Sports.

Бастони перешёл в «Интер» из «Аталанты» в августе 2017 года. Сумма трансфера составила € 31,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в € 70 млн.

В минувшем сезоне-2023/2024 Бастони сыграл 37 матчей, забил 1 матч и отдал 4 голевых передачи.

«Интер» выиграл чемпионат Италии в прошлом году, набрав 94 очка. А также миланский клуб взял Суперкубок страны.

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