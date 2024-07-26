Стало известно, в какой клуб хочет перейти Хави Симонс

Полузащитник Хави Симонс хочет перейти в «Лейпциг», а не в «Баварию», сообщает Bild.

По информации источника, «Лейпциг» гарантировал нидерландцу место в стартовом составе – это повлияло на его решение. «ПСЖ» готов отпустить 24-летнего футболиста, но не хочет продавать его, пока не найдёт замену Килиану Мбаппе.

Прошлый сезон Симонс провёл в аренде в «Лейпциге». Нидерландец сыграл в 43 матча за «быков», забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач.

Симонс перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в июле 2019 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 80 млн.

За основную команду «ПСЖ» Симонс сыграл 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

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