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41-летний Пепе близок к завершению карьеры футболиста

41-летний Пепе близок к завершению карьеры футболиста
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Португальский защитник Пепе может завершить карьеру футболиста.

Как сообщает журналист Руди Галетти в соцсетях, на игрока, пребывающего в статусе свободного агента, претендуют саудовские клубы, однако португалец склоняется к завершению профессиональной карьеры футболиста.

Ранее сообщалось об интересе испанской «Сельты» к Пепе.

Напомним, последним клубом Пепе был «Порту». Игрок перешёл в португальский клуб из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет € 500 тыс.

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