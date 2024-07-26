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Игрок «Рубина» Иванов рассказал, в каком случае продолжит карьеру после сезона-2024/2025

Игрок «Рубина» Иванов рассказал, в каком случае продолжит карьеру после сезона-2024/2025
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов ответил на вопрос, когда может завершить профессиональную карьеру.

— Вы рассказали, что хотите выжать из себя максимум и пойти учиться на тренера. Сколько осталось до этого максимума?
— Недавно увидел прикольное видео, где спрашивают у дедушки: «Что для вас «завтра»?» Он ответил, что это загадка. Он живёт ото дня ко дню, сегодня проснулся — радуется. У меня примерно то же самое.

— Вы продлили контракт с «Рубином» ещё на год. Что должно произойти, чтобы предстоящий сезон не стал последним для вас?
— Пока не совсем рассыпаюсь, если ничего серьёзного не будет, буду продолжать, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент Иванову 37 лет. За свою профессиональную карьеру полузащитник сыграл за «Химки», «Крылья Советов», «Кубань», «Ростов», «Ахмат» и «Уфу».

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