Игрок «Рубина» Иванов: дедовщины в РПЛ давно нет, молодые мне пока не хамили

37-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о своём взаимоотношении с молодыми футболистами.

— Отношение к молодым футболистам поменялось?

— Дедовщины давно уже нет. Да, в мою молодость было чуть пожёстче, спрос побольше. А такого, как в армии, не было. Наверное, немного воспитание поменялось. Когда был в дубле, понимал, например, что в аэропорту надо подождать багаж старших товарищей, чтобы помочь основной команде загрузить его. Сейчас просто всё профессиональнее, в каждой команде работают по два-три администратора, которые эту работу выполняют. Теперь всё идёт от желания и воспитания. Где-то вижу, как молодые ребята помогают старшим отнести мячи, а раньше ты должен был эту сетку взять.

— Кто-то из опытных игроков отмечает, что молодые стали наглее.

— И раньше такое было, разница не очень большая. Пока из молодых мне никто не хамил, еще годик есть, посмотрим, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.