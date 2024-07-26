Иванов: смешно читать интервью Хвичи и Вернблума — ощущение, что их давали из «Кащенко»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о недавних интервью грузинского вингера Хвичи Кварацхелии и экс-полузащитника сборной Швеции Понтуса Вернблума по поводу их выступления в чемпионате России.

«Вовремя ли Хвича уехал из «Рубина»? Раз ситуация для него так складывается, мы можем так говорить. Странно только слышать потом какие-то высказывания, что он не мог найти себе в России места, ему здесь очень плохо было.

То же самое и с Вернблумом, когда человек из себя что-то строит: выпил водки, подписал контракт, насильно держали, база и условия не очень. Смешно такое читать, кажется, что человек из психбольницы имени Кащенко даёт интервью», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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