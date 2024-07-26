«ПСЖ» может подписать Нико Уильямса, Чалов согласился перейти в ПАОК. Главное к утру
Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс интересен «ПСЖ», клуб готов в два раза увеличить зарплату игрока в сравнении с «Барселоной», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов дал согласие на переход в греческий ПАОК, ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» готов в два раза увеличить зарплату Уильямсу в сравнении с «Барселоной» — Sport.es.
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