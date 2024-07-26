БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

26 июля главные новости спорта, футбольные трансферы

«ПСЖ» может подписать Нико Уильямса, Чалов согласился перейти в ПАОК. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс интересен «ПСЖ», клуб готов в два раза увеличить зарплату игрока в сравнении с «Барселоной», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов дал согласие на переход в греческий ПАОК, ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» готов в два раза увеличить зарплату Уильямсу в сравнении с «Барселоной» — Sport.es.
  2. Чалов согласился на переход в ПАОК, но должен встретиться с руководством ЦСКА — источник.
  3. ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024.
  4. 17-летняя Андреева отреагировала на выход в первый финал на уровне WTA в карьере.
  5. 41-летний Пепе близок к завершению карьеры футболиста.
  6. «Арсенал» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу чемпиона Европы — источник.
  7. Свитолина объяснила, почему отказалась жить в Олимпийской деревне.
  8. «Аталанта» и «Атланта» близки к закрытию сделки по Миранчуку за € 11 млн — Скира.
  9. Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом», игрок хочет в Бразилию — Касагранде.
  10. Анонимный игрок «Лейкерс» раскритиковал «особое отношение» к Бронни Джеймсу.
  11. «Галатасарай» отклонил предложение «Спартака» на € 8 млн за защитника Кёна — Сюзгюн.
  12. «Зенит» хочет вести переговоры с саудовскими клубами, заинтересованными в Венделе — Goal.
Ваше расписание на сегодня
Топ-матчи пятницы: сражение Мирры за титул, «Крылья» — «Ростов» и «Балтика» — «Уфа»
Топ-матчи пятницы: сражение Мирры за титул, «Крылья» — «Ростов» и «Балтика» — «Уфа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android