«ПСЖ» может подписать Нико Уильямса, Чалов согласился перейти в ПАОК. Главное к утру

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс интересен «ПСЖ», клуб готов в два раза увеличить зарплату игрока в сравнении с «Барселоной», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов дал согласие на переход в греческий ПАОК, ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».