Иванов рассказал, кто из действующих легионеров РПЛ может сравниться с Халком и Виллианом

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, кто из действующих легионеров РПЛ может сравниться с бывшим игроком «Зенита» Халком и экс-футболистом «Анжи» Виллианом.

«Мне на ум приходит только Вендел из «Зенита», он выделяется. А раньше можно было взять любого — Вернблум, Диарра, Жо, Алекс, Веллитон, Ари, можно перечислять до бесконечности. Каждый из них мог сделать результат», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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