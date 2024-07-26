Вингер «Зенита» Артур: рад, что Испания стала чемпионом Европы, очень зрелая команда

Вингер «Зенита» Артур рассказал, кого поддерживал на чемпионате Европы – 2024.

По итогам турнира чемпионом стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

«Смотрел почти все матчи чемпионата Европы, на которые успевал. Поддерживал Португалию, Испанию, был очень рад, когда Испания победила, мне кажется, несмотря на молодость игроков, это очень зрелая команда. Именно в плане поставленной командной игры они очень здорово действуют. Прекрасно знают, что делать, прекрасно взаимодействуют на поле. Одно удовольствие было на них смотреть», — приводит слова Артура «РБ Спорт».

Испания стала самой титулованной сборной чемпионата Европы – четыре титула. Второе место занимает Германия – три титула. Третью строчку делят Италия и Франция – по два титула.

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