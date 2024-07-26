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«Аль-Хиляль» связался с «Барселоной» по возможному трансферу бразильского нападающего

«Аль-Хиляль» связался с «Барселоной» по возможному трансферу бразильского нападающего
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Нападающий «Барселоны» Витор Роке стал трансферной целью саудовского «Аль-Хиляля».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, «Аль-Хиляль» уже связался с «Барселоной» по выкупу футболиста. Отмечается, что судьба сделки будет зависеть от решения самого форварда.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Минувший сезон испанской Примеры «Барселона» завершила на второй строчке турнирной таблицы.

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