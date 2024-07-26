«Аль-Хиляль» связался с «Барселоной» по возможному трансферу бразильского нападающего

Нападающий «Барселоны» Витор Роке стал трансферной целью саудовского «Аль-Хиляля».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, «Аль-Хиляль» уже связался с «Барселоной» по выкупу футболиста. Отмечается, что судьба сделки будет зависеть от решения самого форварда.
Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
Минувший сезон испанской Примеры «Барселона» завершила на второй строчке турнирной таблицы.
Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: