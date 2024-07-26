Артур назвал главное отличие европейского футбола от южноамериканского

Вингер «Зенита» Артур сравнил европейский и южноамериканский футбол.

«Мне кажется, что главный компонент, в котором существует принципиальное отличие футбола сборных в Европе от южноамериканского, – это тактика. Европейские сборные очень хорошо подкованы тактически. Они хорошо организованы, дисциплинированны в большинстве своём, и в этом разительно отличаются от южноамериканских сборных, где всё-таки вот этот компонент куража, дриблинга, импровизации, склонности к импровизации заметно выше. На мой взгляд, всё-таки тактика – это то, что приносит успех в конечном счёте, и поэтому европейские сборные в этом плане на шаг впереди южноамериканских», — приводит слова Артура «РБ Спорт».

Южноамериканские сборные выигрывали чемпионат мира 10 раз (5 – Бразилия, 3 – Аргентина, 2 – Уругвай). У европейских команда 12 побед на мундиале (4 – Германия, 4 – Италия, 2 – Франция, 1 – Англия, 1 – Испания).

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