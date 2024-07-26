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Генич поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом»

Генич поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом»
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Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, в таких матчах определённого фаворита быть не может, несмотря на то что кто‑то будет играть дома. Здесь Самара — дома, а «Ростов» будет в гостях. «Ростову» будет мешать логистика, но я думаю, что ростовчане к своим футбольным путешествиям привыкли. Наверное, небольшое преимущество у Самары есть — 55 на 45», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре самарцы на своём поле разгромно проиграли «Зениту» (0:4), а ростовчане дома сыграли вничью с ЦСКА — 0:0.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

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