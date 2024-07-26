Агент защитника «Галатасарая» Кёна отреагировал на интерес со стороны «Спартака»

Эрсин Акан, агент немецкого защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, высказался об интересе московского «Спартака» к футболисту.

«Деррик приехал в Стамбул только полгода назад. Он всё ещё проходит процесс адаптации. Его целью было чемпионство с «Галатасараем», и он его добился! Новая цель — игра в Лиге чемпионов.

Предложение от «Спартака» хорошее, правильное, но Кён останется в Стамбуле. Он счастлив здесь и хочет добиваться новых успехов», — приводит слова Акана Play Spor в соцсетях.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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