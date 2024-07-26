Олег Иванов: после прошлого сезона к «Рубину» будет другое отношение от соперников

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о статусе казанской команды.

– На ваш взгляд, какой статус у нынешнего «Рубина? Команда, которая недавно была в ФНЛ, середняк или топ-клуб?

— В прошлом сезоне мы сделали себе задел, нужно находиться не ниже этого уровня, потому что теперь к нам будут относиться по-другому. Есть «синдром второго сезона» у любого футболиста и команды. В идеале — подняться ещё выше, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Рубин» встречался с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.

Полностью интервью с Олегом Ивановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.