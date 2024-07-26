БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унай Симон: в этом году у «Атлетика» снова будет Кубок Испании, мы можем выиграть

Унай Симон: в этом году у «Атлетика» снова будет Кубок Испании, мы можем выиграть
Комментарии

Голкипер «Атлетика» Бильбао Унай Симон высказался о предстоящем сезоне-2024/2025 для команды.

«В этом году у нас снова будет Кубок Испании, который мы с нетерпением ждём и который, как мы знаем, мы можем выиграть. Мы выиграли его в прошлом году и можем выиграть в этом, нам нужно бороться за него, быть очень близкими к финалу», — приводит слова Симона Marca.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Атлетик» взял Кубок Испании, обыграв в финале «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.

Чемпионат Испании «Атлетик» завершил на пятом месте с 68 очками и квалифицировался в Лигу Европы.

Симон в минувшем сезоне провёл 36 матчей, из которых 18 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 33 мяча.

Материалы по теме
Вратарь Испании Симон — об интересе к Уильямсу: он читал о себе то, чего даже сам не знал

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android