Унай Симон: в этом году у «Атлетика» снова будет Кубок Испании, мы можем выиграть

Голкипер «Атлетика» Бильбао Унай Симон высказался о предстоящем сезоне-2024/2025 для команды.

«В этом году у нас снова будет Кубок Испании, который мы с нетерпением ждём и который, как мы знаем, мы можем выиграть. Мы выиграли его в прошлом году и можем выиграть в этом, нам нужно бороться за него, быть очень близкими к финалу», — приводит слова Симона Marca.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Атлетик» взял Кубок Испании, обыграв в финале «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.

Чемпионат Испании «Атлетик» завершил на пятом месте с 68 очками и квалифицировался в Лигу Европы.

Симон в минувшем сезоне провёл 36 матчей, из которых 18 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 33 мяча.

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