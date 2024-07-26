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Олег Иванов: всячески пытался отговорить Дзагоева заканчивать карьеру, но Алан устал

Олег Иванов: всячески пытался отговорить Дзагоева заканчивать карьеру, но Алан устал
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о завершившем профессиональную карьеру экс-хавбеке казанской команды, ЦСКА и сборной России Алане Дзагоеве.

– Чьё завершение карьеры вас удивило и расстроило?
— Последний пример — как раз Дзага. Я расстроился, когда он закончил играть. У нас схожие обстоятельства, в один период была одинаковая травма — рецидив мышечной травмы. Он устал от этого и завершил карьеру, хотя я всячески пытался отговорить. Я видел, как он готовит себя к тренировкам и играм: приходил и уходил последним, всё вкладывал в это, восстанавливался 24 часа в сутки. За последние лет 15 я не видел, чтобы кто-то так относился к своему здоровью, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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