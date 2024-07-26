Олег Иванов сравнил сборную Англии Саутгейта и «Рубин» Бердыева

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов сравнил сборную Англии Гарета Саутгейта и казанский «Рубин» Курбана Бердыева.

— Понимаете тех, кто критикует Англию и Саутгейта?

— Если взять эпоху «Рубина» с Бердыевым, там тоже можно было разное говорить. Но команда понимала, за счёт чего может выигрывать. Это давало результат. Мы не знаем, что происходит внутри команды. Может быть, тренер говорит: «Пацаны, давайте сегодня сыграем «на ноль» от своих ворот, а в атаке что-нибудь придумаем». Болельщикам не нравится, как они играли, но команда дошла до финала Евро. Если спросить у любого болельщика, что они больше хотят: красивый футбол и вылететь в четвертьфинале или показывать такой футбол и дойти до финала, думаю, как минимум 50 на 50 мнение разделится, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.