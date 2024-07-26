Олег Иванов: нет уверенности, что Даку проведёт весь сезон с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о партнёре по команде, нападающем Мирлинде Даку.

– Сейчас один из лидеров команды — Даку. Есть сомнения, что он доиграет сезон в «Рубине»?

— Если футболист проявляет себя, то им кто-то заинтересуется. Конечно, нет уверенности, что он проведёт весь сезон с «Рубином». Но пока он с нами, надеюсь, будет приносить пользу.

— Удивлены, что «Рубину» удалось пригласить к себе футболиста такого уровня?

— На моём веку было много футболистов, которые заслуживали большего, но спорт — это про здесь и сейчас, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 19 июня сборные Албании и Хорватии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). После игры Даку произнёс оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. Футболист принёс извинения за свои действия. Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Даку на два матча.