БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов рассказал, какие изменения в российском футболе его радуют и огорчают

Олег Иванов рассказал, какие изменения в российском футболе его радуют и огорчают
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, какие изменения в российском футболе его радуют и огорчают.

— За два десятка лет в российском футболе какие изменения вас радуют, а какие огорчают?
— Огорчает, что нет еврокубков. Отсюда отток качественных легионеров, потому что все хотят в своей карьере поиграть на международном уровне, прочувствовать эту атмосферу. А радует, что появляется больше молодых футболистов. Наверное, это тоже связано с отъездом игроков, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды были отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
«Некому из футболистов написать: «Приезжай, мне плохо». 22-й сезон призёра Евро Иванова
Эксклюзив
«Некому из футболистов написать: «Приезжай, мне плохо». 22-й сезон призёра Евро Иванова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android