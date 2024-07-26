Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, какие изменения в российском футболе его радуют и огорчают.

— За два десятка лет в российском футболе какие изменения вас радуют, а какие огорчают?

— Огорчает, что нет еврокубков. Отсюда отток качественных легионеров, потому что все хотят в своей карьере поиграть на международном уровне, прочувствовать эту атмосферу. А радует, что появляется больше молодых футболистов. Наверное, это тоже связано с отъездом игроков, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды были отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.