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Чемпионат России по футболу: расписание 2-го тура сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание 2-го тура сезона-2024/2025
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Сегодня, 26 июля, стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

РПЛ, сезон-2024/2025, 2-й тур

26 июля, пятница:

  • 18:00 мск. «Крылья Советов» — «Ростов».

27 июля, суббота:

  • 15:00 мск. «Пари НН» — ЦСКА;
  • 17:30 мск. «Динамо» — «Локомотив»;
  • 17:30 мск. «Рубин» — «Зенит»;
  • 20:00 мск. «Факел» — «Акрон».

28 июля, воскресенье:

  • 15:00 мск. «Химки» — «Спартак»;
  • 17:30 мск. «Оренбург» — «Ахмат»;
  • 20:00 мск. «Краснодар» — «Динамо» Мх.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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