Чемпионат России по футболу: расписание 2-го тура сезона-2024/2025
Сегодня, 26 июля, стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
РПЛ, сезон-2024/2025, 2-й тур
26 июля, пятница:
- 18:00 мск. «Крылья Советов» — «Ростов».
27 июля, суббота:
- 15:00 мск. «Пари НН» — ЦСКА;
- 17:30 мск. «Динамо» — «Локомотив»;
- 17:30 мск. «Рубин» — «Зенит»;
- 20:00 мск. «Факел» — «Акрон».
28 июля, воскресенье:
- 15:00 мск. «Химки» — «Спартак»;
- 17:30 мск. «Оренбург» — «Ахмат»;
- 20:00 мск. «Краснодар» — «Динамо» Мх.
Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.
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