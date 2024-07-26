Чемпионат России по футболу: расписание 2-го тура сезона-2024/2025

Сегодня, 26 июля, стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

РПЛ, сезон-2024/2025, 2-й тур

26 июля, пятница:

18:00 мск. «Крылья Советов» — «Ростов».

27 июля, суббота:

15:00 мск. «Пари НН» — ЦСКА;

17:30 мск. «Динамо» — «Локомотив»;

17:30 мск. «Рубин» — «Зенит»;

20:00 мск. «Факел» — «Акрон».

28 июля, воскресенье:

15:00 мск. «Химки» — «Спартак»;

17:30 мск. «Оренбург» — «Ахмат»;

20:00 мск. «Краснодар» — «Динамо» Мх.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.