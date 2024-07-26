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Хавбек «Зенита» Вендел не прикладывает усилий для того, чтобы перейти в «Галатасарай»

Хавбек «Зенита» Вендел не прикладывает усилий для того, чтобы перейти в «Галатасарай»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел не прикладывает особых усилий для того, чтобы переговоры о его переходе в «Галатасарай» завершились. Об этом сообщает журналистка Раиса Симплицио в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» запросил у «Галатасарая» за Вендела € 25 млн. Турецкий гранд, в свою очередь, готов заплатить за бразильского футболиста не более € 18 млн. В минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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