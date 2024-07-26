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Олег Иванов: среди футболистов нет тех, кому могу написать: «Приезжай, мне плохо»

Олег Иванов: среди футболистов нет тех, кому могу написать: «Приезжай, мне плохо»
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов признался, что у него нет закадычных друзей среди профессиональных футболистов.

— Кто ваш лучший друг среди футболистов?
— Закадычного друга-футболиста нет. Есть группа друзей, но нет такого, чтобы кому-то позвонить или написать: «Мне плохо, приезжай». Мой лучший друг из детства. Есть чат воспитанников «Спартака», мы тесно общаемся. Из «Терека» остались Лебеденко, Кудряшов, Городов. Из других моих команд тоже есть те, с кем поддерживаем связь. С Аланом Дзагоевым мы всего год вместе были в «Рубине», но достаточно тёплые отношения поддерживаем, переписываемся или созваниваемся раз в неделю, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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