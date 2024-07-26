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Иванов: пока не вспоминаю Евро-2008 со скупой слезой, после карьеры буду ностальгировать

Иванов: пока не вспоминаю Евро-2008 со скупой слезой, после карьеры буду ностальгировать
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов вспомнил о своём выступлении на Евро-2008 в составе сборной России.

– Вы единственный из полевых игроков сборной России, кто играл на Евро-2008. Часто вспоминаете тот турнир?
— Думаю, когда профессионального футбола у меня не станет, буду ностальгировать по тому Евро. А пока со скупой мужской слезой не вспоминаю, времени на этого нет. Даже иностранцы, которые приезжают в команду, знакомятся поближе и спрашивают: «Ты что, правда был на том Евро?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на чемпионате Европы — 2008 сборная России добралась до стадии полуфинала, где уступила будущему победителю в лице национальной команды Испании.

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