Расписание матчей РПЛ 26 июля

Сегодня, 26 июля, матчем между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом» стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание матчей, которые состоятся в указанный день.

18:00 мск. «Крылья Советов» — «Ростов»

В матче 1-го тура самарский клуб встречался с «Зенитом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:0. «Ростов» на своём поле принимал московский ЦСКА. Команды не сумели выявить победителя, завершив встречу вничью — 0:0.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.