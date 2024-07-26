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Расписание матчей РПЛ 26 июля

Расписание матчей РПЛ 26 июля
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Сегодня, 26 июля, матчем между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом» стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание матчей, которые состоятся в указанный день.

  • 18:00 мск. «Крылья Советов» — «Ростов»

В матче 1-го тура самарский клуб встречался с «Зенитом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:0. «Ростов» на своём поле принимал московский ЦСКА. Команды не сумели выявить победителя, завершив встречу вничью — 0:0.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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