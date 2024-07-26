Иванов — о Хвиче в сборной Грузии: если бы Месси играл за Гибралтар, его бы критиковали

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о вингере «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

– Понравилась игра Хвичи?

— А вы не ожидали от него такого?

— Наверное, в первых матчах от него ждали большего.

— Я всегда говорил, что, если бы Месси и Роналду играли за условный Гибралтар, их бы тоже критиковали. Понятное дело, было бы сложнее. Кто бы что ни говорил, Хвича сейчас на другом уровне, нежели его партнёры по сборной, поэтому и спрос с него другой. Люди ждут, что вратарь отдаст мяч Хвиче, он обыграет всех и забьёт, но на теориях соперники разбирают его игру. К нему по-другому относились бы, если бы он приехал из «Рубина», а Хвича уже чемпион Италии с «Наполи», по слухам, за ним гоняются «ПСЖ», «Реал». С Роналду тоже до сих пор человек персонально бегает. При определённых обстоятельствах Хвича мог бы сыграть и лучше, но провёл Евро точно не ниже своего уровня, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.