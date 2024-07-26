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Экс-игрок сборной России Иванов рассказал, когда последний раз общался с Хиддинком

Экс-игрок сборной России Иванов рассказал, когда последний раз общался с Хиддинком
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, когда последний раз общался с бывшим главным тренером сборной России по футболу Гусом Хиддинком.

– Когда последний раз общались с Гусом Хиддинком?
— С ним пересекались, когда он в «Анжи» работал, но ни до этого, ни после на связи не были.

— Каким он вам вспоминается? Есть и те, кто сомневается в его тренерских способностях.
— Его результат говорит сам за себя. Надо быть далёким от реальности, чтобы не признать успех Хиддинка. Нужно тем, кто это говорит, открыть страницу с его достижениями и посмотреть, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России под руководством Хиддинка стала бронзовым призёром Евро-2008.

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