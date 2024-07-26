Игрок «Рубина» Иванов: не сказал бы, что Грузия сотворила чудо на Евро-2024

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о выступлении сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024.

– Грузия больше всех удивила на Евро?

— На самом деле каждый крупный турнир мы видим новые команды-выскочки. Не сказал бы, что они сотворили какое-то чудо. Там хорошие футболисты.

— Их успех сравним с результатом сборной России на домашнем чемпионате мира?

— Думаю, да. С первого раза такой результат, на это можно только позитивно смотреть, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Грузии преодолела групповой этап и вышла в плей-офф. На стадии 1/8 финала грузины уступили будущему победителю Евро в лице сборной Испании.