БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Иванов: не сказал бы, что Грузия сотворила чудо на Евро-2024

Игрок «Рубина» Иванов: не сказал бы, что Грузия сотворила чудо на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о выступлении сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024.

– Грузия больше всех удивила на Евро?
— На самом деле каждый крупный турнир мы видим новые команды-выскочки. Не сказал бы, что они сотворили какое-то чудо. Там хорошие футболисты.

— Их успех сравним с результатом сборной России на домашнем чемпионате мира?
— Думаю, да. С первого раза такой результат, на это можно только позитивно смотреть, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Грузии преодолела групповой этап и вышла в плей-офф. На стадии 1/8 финала грузины уступили будущему победителю Евро в лице сборной Испании.

Материалы по теме
«Некому из футболистов написать: «Приезжай, мне плохо». 22-й сезон призёра Евро Иванова
Эксклюзив
«Некому из футболистов написать: «Приезжай, мне плохо». 22-й сезон призёра Евро Иванова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android