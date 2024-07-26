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Олег Иванов: буду рассказывать внукам, как вернули «Рубин» в Премьер-Лигу

Олег Иванов: буду рассказывать внукам, как вернули «Рубин» в Премьер-Лигу
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал о своём самом ярком впечатлении в карьере.

— Бронза Евро-2008 — ваше самое яркое впечатление в карьере. О чём вы сможете рассказать внукам, помимо этого?
— Как «Рубин» вернули в Премьер-Лигу. Тяжело мне соперничать с другими ребятами, которые добились чего-то большего в России, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Рубин» встречался с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.

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