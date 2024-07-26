Полузащитник «Рубина» Зотов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Зотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Пока никаких ожиданий. Мы понимаем, с кем мы играем. И штаб нам расскажет, как играть против «Зенита», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» состоится 27 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

В матче 1-го тура «Зенит» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась разгромной победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:0. «Рубин» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:2.