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Полузащитник «Рубина» Зотов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Зотов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
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Полузащитник казанского «Рубина» Александр Зотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П2

«Пока никаких ожиданий. Мы понимаем, с кем мы играем. И штаб нам расскажет, как играть против «Зенита», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» состоится 27 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

В матче 1-го тура «Зенит» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась разгромной победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:0. «Рубин» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:2.

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