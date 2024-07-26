«Вначале было страшно». Руслан Безруков рассказал о переживаниях из-за шутки про деньги

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков поделился переживаниями от ситуации со своей шуткой про деньги после матча с «Зенитом» в прошлом сезоне РПЛ.

«Всё шло всплесками. 25-е — день тишины. На следующий день пошла реакция. Ещё я тем вечером вышел в эфир «Коммент.Live». Это первый резкий скачок, а спустя время началась вторая волна.

Как отреагировал на то, что комитет по этике 25 апреля пообещал рассмотреть мои слова? Тогда впервые и испугался. После игры у нас был выходной. И «Зенит» выложил видео с моими словами. Мне начали скидывать эти новости, звонили друзья. Пошёл вал новостей в прессе, комментарии звёзд. А я понять не мог, из-за чего весь этот сыр-бор.

Когда понял? Когда всё это затянулось на несколько дней. Страх отступил, началась дорога к принятию. А вначале было прямо страшно. Ранее я не испытывал ничего подобного. Уж тем более не сталкивался с риском дисквалификации, отстранения от футбола. Эти переживания — самое моё большое наказание», — приводит слова Безрукова Sport24.

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. Дело Руслана Безрукова рассматривал дисциплинарный комитет РФС. Футболист был дисквалифицирован на три месяца, также ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.