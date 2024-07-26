Новости дня 25 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 25 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 25 июля:

1) Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко стал игроком «Спартака».

2) Никита Мазепин может вернуться в Формулу-1.

3) Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр в Париже.

4) CAS отклонил апелляции россиян на лишение золота Олимпийских игр — 2022 в команде.

5) Чалов согласился на переход в ПАОК, но должен встретиться с руководством ЦСКА.

6) 41-летний Пепе близок к завершению карьеры футболиста.

7) «Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом.