Новости дня 25 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 25 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.
Главные новости дня за 25 июля:
1) Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко стал игроком «Спартака».
2) Никита Мазепин может вернуться в Формулу-1.
3) Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр в Париже.
4) CAS отклонил апелляции россиян на лишение золота Олимпийских игр — 2022 в команде.
5) Чалов согласился на переход в ПАОК, но должен встретиться с руководством ЦСКА.
6) 41-летний Пепе близок к завершению карьеры футболиста.
7) «Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом.